Regras do IPVA 2020

Calendário de pagamento do IPVA 2020

As regras do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 serão as mesas que vigoraram em 2019, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou ao G1 nesta segunda-feira (30). A portaria que vai tratar sobre o tema ainda não foi publicada pelo governo do Tocantins. Apesar disso, o valor poderá ser pago em parcela única ou parcelado em até 10 vezes.A Sefaz informou que a portaria para o próximo ano será publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Também disse que "mesmo não tendo publicado a portaria de 2020, na portaria de 2019 já consta o calendário de 2020.O valor do imposto pode ser parcelado em até 10 vezes, sendo o vencimento da primeira parcela dia 15 de janeiro de 2020 e as demais parcelas dia 15 dos meses seguintes (com exceção de junho e setembro).O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 200 para pessoa física e R$ 400 para pessoa jurídica.O contribuinte poderá ainda pagar o imposto integral, ou seja, em uma única parcela, sem desconto, até dia 15 de outubro de 2020.Parcela única com desconto (todas as placas): 15 de janeiro1ª parcela: 15 de janeiro2ª parcela: 15 de fevereiro3ª parcela: 15 de março4ª parcela: 15 de abril5ª parcela: 15 de maio6ª parcela: 17 de junho7ª parcela: 15 de julho8ª parcela: 15 de agosto9ª parcela: 16 de setembro10ª parcela: 15 de outubro