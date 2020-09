Em pronunciamento, presidente do TSE pede cuidado com coronavírus e com fake news nas eleições

26/09/2020 20h36

A campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo (27). Primeiro turno será em 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro.



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, pediu cuidado com o novo coronavírus e com notícias falsas nas eleições municipais deste ano. A campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo (27).



Em pronunciamento na noite deste sábado (26), Barroso afirmou que a pandemia da Covid-19 impõe cuidados especiais e pediu que candidatos e eleitores evitem aglomerações, mantenham distância mínima de 1 metro das outras pessoas e sempre utilizem máscara.



O ministro pediu ainda para que reuniões sejam feitas em lugares abertos e que se evite a distribuição de material impresso.



"Sempre que possível lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto. Com esses cuidados, fica minimizado o risco de contaminação", afirmou.

Barroso também alertou para o perigo das notícias falsas. Barroso afirmou que as fakes news de vírus capaz de comprometer a democracia.



“Há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer, não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação. Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de agressões não pode ser boa. Pense nisso”, disse.



No comunicado, o ministro lembrou que o Brasil é quarta maior democracia do mundo e pediu que os eleitores não abram mão “da sua chance de fazer a diferença”.



A partir desse domingo os candidatos podem:



realizar comícios;

carreatas;

distribuir material gráfico;

fazer propaganda na internet.



O horário eleitoral na televisão e no rádio começa no dia 9 de outubro e vai até 12 de novembro.



O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro.

(Do G1 Brasilia/Laís Lis)