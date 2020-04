Foto: Divulgação HGP

(Do G1TO)

O caminhoneiro Jorge Luiz Souza Pires, de 64 anos, morreu de Covid-19, na noite desta quarta-feira (29), no Hospital Geral de Palmas. O paciente era de Pernambuco e por isso a morte dele não entra nas estatísticas oficiais do Tocantins, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Portanto, o estado continua com três mortes confirmadas da doença.Pires morava em São Lourenço da Mata (PE) e deu entrada no HGP na última segunda-feira (27). Ele tinha problemas cardíacos, já havia sofrido três infartos e estava no grupo de risco para a doença."Mesmo que não entre nas estatísticas oficiais, o governo do Tocantins lamenta mais este óbito pela doença ocorrido no estado e se solidariza com famílias e amigos do caminhoneiro", disse a nota enviada pela secretaria.Esse é o terceiro caminhoneiro que morre no Tocantins após contaminação pelo novo coronavírus. Em todo o estado, há um fluxo grande de caminhões, que usam a BR-153 para o transporte de cargas.Na noite de terça-feira (28), o caminhoneiro tocantinense Valdir Conceição Teles, de 52 anos, morreu no HGP. Ele morava na capital e era diabético. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o homem havia viajado recentemente ao Maranhão. Ele foi internado no último domingo (26) com sintomas da Covid-19 e não resistiu.No sábado (25), o também caminhoneiro Antônio Muller, de 56 anos, morreu no Hospital Regional de Araguaína, vítima do novo coronavírus. Ele era morador de Dourados (MS) mas estava de passagem pelo estado e procurou por socorro na cidade de Tocantinópolis. Precisou ser transferido para Araguaína, após ter complicações no quadro de saúde. Este caso também não entra nas estatísticas locais.Em reunião nesta quarta-feira, o governador Mauro Carlesse (DEM) e prefeitos de vários municípios discutiram a instalação de barreiras sanitárias para orientar e fazer testes rápidos para Covid-19 em viajantes, principalmente nos caminhoneiros que passam pelo estado.Covid-19 no TocantinsNesta quarta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da saúde confirmou 23 novos casos de Covid-19 no Tocantins. Com isso, o estado chegou ao total de 139 casos positivos desde o início da pandemia.Foram confirmadas três mortes em decorrência da doença. A servidora da saúde Romana Sousa Chaves, de 47 anos, morreu no dia 14 de abril. A vítima era funcionária da Secretaria Municipal de Saúde e deu entrada em um hospital particular no dia 18 de março. A paciente tinha hipertensão e fazia parte do grupo de risco.A segunda morte foi registrada no dia 20 de abril. Trata-se do empresário Erlim de Andrade, de 68 anos, e estava internado em um hospital particular de Goiânia. O caso foi registrado no município de origem do paciente, em Paraíso do Tocantins.A terceira morte ocorreu na terça-feira (28). O caminhoneiro Valdir Conceição Teles, de 52 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas.