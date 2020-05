Divulgação

Esta foi a primeira audiência realizada por meio de videoconferência na comarca de Miracema. O réu, Israel da Silva Tranqueira, que participou de todo o ato processual do interior da unidade prisional de Miracema é acusado de matar a facadas Mário Sérgio Batista Ribeiro, namorado se sua ex-esposa.

Conforme a denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), o crime aconteceu pelo simples fato de Mario Sérgio estar namorando com a ex-mulher de Israel, o que foi apontado como motivo fútil. Além do crime de homicídio, o réu teria furtado a carteira e o telefone celular da vítima.A audiência foi a primeira do caso e durou cerca de duas horas, onde foram ouvidas quatro pessoas, entre elas, duas vizinhas do local onde o crime ocorreu. O Promotor de Justiça Juan Aguirre comentou que a audiência foi muito produtiva, pois as testemunhas não tiveram dificuldades ou se sentiram intimidadas em falar em meio virtual. “Penso que este método deva ser utilizado em futuro próximo, pois evitará o desgaste do translado do réu do estabelecimento prisional até o fórum, será economicamente mais viável e também mais seguro”, disse o promotor de Justiça.A principal testemunha, a ex-esposa, encontra-se em Goiás e ainda nao foi ouvida.A audiência foi presidida pelo Juiz de Direito Marcelo Rodrigues Ataíde e acompanhada pelo advogado de defesa Erton Marcos Tavares.