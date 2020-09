(Da Ascom FTF)

Palmas (TO) x Tupynambás (MG) se enfrentam neste sábado, 26, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 6 do Brasileiro da Série D, às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas, sem a presença de público, atendendo as recomendações sanitárias de medidas preventivas contra o novo coronavírus (Covid-19).A imprensa e demais presentes deverão usar máscaras e álcool em gel, também, seguindo as recomendações de saúde.Para o jogo, a CBF enviará um representante para acompanhar os resultados dos testes de Covid-19, obrigatórios para atletas e comissão técnica. Ele também irá verificar os demais profissionais que vão atuar na partida medindo temperatura e verificando se tem os sintomas da doença.A partida será apitada pelo árbitro Renan Novaes Insabralde, do Mato Grosso do Sul. Os assistentes são do Tocantins: Fernando Gomes da Silva (1), Alvani Brito Nunes (2). O quarto árbitro será Eduardo Fernandes Teixeira, também do Tocantins.O Tricolor estreou no domingo, 20 de setembro, diante do Villa Nova (MG), em Nova Lima e perdeu por 3 x 1, já que apenas 13 jogadores do Palmas puderam ser relacionados para o jogo