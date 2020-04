Foto: Divulgação

Projeto estará, em breve, disponível em todas as plataformas digitais

Fazem parte do álbum OurWorship as faixas:

Já faz uma década que Carlos Heleno lançou uma reedição de seu primeiro álbum, chamado “Primavera”. Até 2011, o cantor viajou pelo Brasil divulgando as composições desse trabalho, que o projetaram enormemente no cenário gospel à época, tendo as canções sido tocadas até no exterior.Mas foi necessária uma pausa. “Vivi intensamente em prol do meu primeiro disco, inicialmente lançado em 2005. Quatro anos depois, fiz uma reedição do CD e incluí mais algumas músicas, seguindo na estrada por seis anos ininterruptos praticamente”, conta. “Mas entendi que eu precisava focar um pouco mais na minha família… então pisei no freio e fui conciliar meu trabalho em marketing com meu chamado na igreja local”, explica.O desejo de voltar a ter um projeto musical voltou com força em 2018, quando sentiu um direcionamento de Deus nesse sentido. “Nunca desisti de voltar a gravar, mas queria uma confirmação do Senhor para isso. E ela veio dois anos atrás”, conta. “Abri a minha “gaveta musical”, digamos assim, onde estavam algumas canções guardadas, e selecionei as que entrariam para o projeto”, fala.E não é um projeto qualquer. Heleno chamou um time de primeira linha para uma grande parceria na interpretação das músicas. Nomes como Adhemar de Campos e Bené Gomes, cantores que dispensam apresentação no circuito da música gospel, estão ao lado de Clayton O’lee (Discopraise) e Carta Sonora, por exemplo, além de Hélio Borges e Vânia Lima."São vários diferenciais em OurWorship (Nossa adoração).O primeiro deles é termos gravado todas as faixas em 432hz. Quem é músico sabe o trabalho que dá fazer algo assim. Por falar em músicos, foram 18 profissionais do mais alto nível participando do projeto, cada um contribuindo com seu dom e talento únicos. Foi incrível. Fizemos captação ao vivo de ambiência em uma igreja aqui em Ribeirão Preto (SP), e outra parte foi feita em estúdio”, diz.O álbum OurWorship será lançado, oficialmente, no próximo dia 20 de abril, em todas as plataformas digitais. Haverá também um teaser, mostrando detalhes do projeto. São 8 faixas e uma mensagem de cerca de 15 minutos, que falará muito ao coração dos que buscam palavras de esperança e fé para os dias atuais.Das músicas que compõem o projeto, duas já são de conhecimento do grande público, pois foram lançadas no ano passado, mas as outras seis canções são inéditas e todas autorais, escritas pelo próprio Carlos Heleno, que também assina toda a produção musical do álbum.“Chamei meus amigos de caminhada na fé para ministrarem comigo as canções desse projeto e juntei uma turma nova, mas cheia de Deus para se juntar a esse time que tem por objetivo de vida adorar ao Senhor e levar outros a adorá-Lo também. Meu desejo, bem como desses queridos, é que a Sua mensagem alcance pessoas de todas as partes do nosso país e além dele. Os aplicativos de músicas, hoje, têm esse poder de amplificar a Palavra. E eu tenho certeza de que o nosso objetivo será mais do que alcançado”, finaliza.Ele vem com as nuvens (introdução instrumental),Nuvem de glória (já lançada),Seja engrandecido (com Adhemar de Campos e Hélio Borges),Eu me entrego,Por amor a Ti, eu enfrento até a morte,Isso é amor (já lançada),Vou me prostrar (com Bené Gomes e Vânia Lima) eAinda dá tempo (com Clayton O’lee e Carta Sonora).Como bônus, a faixa 9 é uma mensagem de fé com o bispo Cleber Caetano.é casado há 12 anos com Paola Martins, e são pais da pequena Isabella, de 11 meses. Carioca, publicitário e músico, tem 22 anos de convertido. Residiu em Miracema do Tocantins e após se casar passou a residir na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.Instagram: https://www.instagram.com/carloshelenoalmeida/Facebook: https://www.facebook.com/CarlosHelenoOficial/Twitter: https://twitter.com/carloshelenoCanal do YouTube: http://bit.ly/2FWyMIeSpotify : https://open.spotify.com/artist/4vyBjSSUeFhHy6lDj796N7?si=vWI6d-06SuKjGEdVq3xx3QDeezer http://www.deezer.com/artist/14294149