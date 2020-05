Hospital Geral de Palmas é referência para Covid-19 no Tocantins — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

(Informações da TV Anhanguera)

Um profissional de saúde que é plantonista da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas, o maior de todo o Tocantins, precisou ser afastado das funções após a esposa dele testar positivo para o novo coronavírus. A unidade é considerada de referência no estado para pacientes graves da Covid-19 e é nela que estão localizados parte dos leitos de UTI dedicados exclusivamente a quem está com a doença.O cargo que o profissional ocupa não foi divulgado para que a intimidade dele fosse preservada. Ele vai precisar cumprir isolamento social, como é padrão para pessoas que têm contato direto com qualquer pessoa infectada com a doença.Na última semana, outra profissional do mesmo hospital testou positivo para a doença. No caso, ela uma mulher que trabalhava como plantonista na UTI pediátrica da unidade. Também há registro de casos entre os profissionais de saúde em Gurupi e em Araguaína, onde um ambulatório e a UTI do Hospital Regional da cidade tiveram que ser temporariamente interditados.A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que todas as equipes do estado são orientadas a informar as coordenações ao menor sintoma de síndrome gripal e que tem tomado todas as medidas para evitar a disseminação do novo Coronavírus nas unidades hospitalares geridas pelo Estado. Foram restritos os acompanhamentos, proibido as visitas e todos os profissionais são orientados a não comparecerem ao trabalho se apresentarem sintomas.Sobre a situação do HGP, a secretaria informou que a equipe multiprofissional está devidamente paramentada com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e que considera a posssibilidade de transmissão na unidade bastante reduzida.