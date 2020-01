Foto: Divulgação Sergio Noronha, ex-Comentarista da TV Globo

Morre jornalista Sérgio Noronha aos 87 anos

(Do O Globo)

Ex-comentarista da Globo sofria do Mal de Alzheimer e teve uma parada cardíaca nesta sexta-feira. Clubes e antigos companheiros de imprensa lamentam falecimento e prestam homenagensMorreu nesta sexta-feira, aos 87 anos, o jornalista Sérgio Noronha, ex-comentarista que trabalhou durante muitos anos na TV Globo e na Rádio Globo. Ele sofria do Mal de Alzheimer e estava internado há 10 dias no Hospital Rio Laranjeiras, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde sofreu uma parada cardíaca.A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas e pelo amigo Arnaldo Cezar Coelho, companheiro de trabalho de longa data do comentarista e que o ajudava a se manter na instituição que abriga artistas idosos em dificuldade financeira. Ele não tinha parentes próximos no Rio.Torcedor do Vasco, Noronha teve uma pneumonia no Retiro dos Artistas e ficou internado sete dias no CTI do hospital. Na última quinta-feira, ele foi transferido para o quarto, mas passou mal e teve uma parada cardíaca. Ainda não há informações sobre velório e enterro.Ex-comentarista de arbitragem da TV Globo, Arnaldo Cezar Coelho se emocionou ao lembrar do amigo:– Perdi um amigo (chora). Conheci Seu Nonô quando ele jogava futebol na Urca na década de 60. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me pressionando quando era juiz. Ali conheci ele. Depois ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo... A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda de frequentar a minha casa.Arnaldo Cezar Coelho lamenta morte de Sérgio Noronha: - "Perdi um grande amigo"José Carlos Araújo, que também trabalhou com Noronha, lamentou o falecimento e elogiou o amigo:– Um do maiores talentos que conheci no jornalismo esportivo. O melhor texto que já vi. Um profissional completo. Era um homem multimídia numa época que era difícil ser. O último emprego dele fui eu que consegui, na TV Bandeirantes. Era aparentemente mal-humorado, mas era uma pessoa da melhor qualidade. Baita de um talento. Sinto muito a falta dele. Queria muito enaltecer a atitude do Arnaldo Cezar Coelho, que o ajudou muito nesses últimos anos.Júnior lamenta morte de Sérgio Noronha: "Ícone"Ex-jogador e hoje comentarista, Júnior também prestou sua homenagem ao amigo de coberturas: – O Sérgio Noronha foi um ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Primeiro no jornal, depois na rádio, e posteriormente na televisão. Tive um prazer muito grande de trabalhar com o Sérgio e aprendi muito com ele. Ainda mais que entrei no seu lugar quando ele saiu da TV Globo, e eu comecei a comentar. Agradecimento é muito grande a tudo aquilo que ele fez, não só pelo jornalismo, mas por mim também.