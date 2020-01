Prisões foram efetuadas logo depois do crime.

(Da Ascom SSPTO/Rogério de Oliveira )

No início da tarde desta quinta-feira, 16, a intervenção rápida de policiais civis da 68ª Delegacia de Polícia de Miracema do Tocantins, sob o comando do delegado Clecyws Antônio de Castro Alves, resultou na prisão de dois indivíduos de 18 e 20 anos de idade, os quais haviam acabado de efetuar um roubo à mão armada a um mercado naquele município.De acordo com a autoridade policial, por volta de 12h30, os dois homens armados com um revólver e uma faca invadiram o estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça e violência, renderam funcionários e clientes do local, de onde subtraíram certa quantia em dinheiro, bem como alguns produtos. Em seguida, os dois indivíduos fugiram do mercado.Durante a prática do crime, o delegado Clecyws e sua equipe foram alertados na Delegacia e, de imediato, partiram para o local dos fatos. Ao chegar ao mercado, os elementos já haviam fugido. No entanto, ao verificar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, o delegado reconheceu um dos criminosos, o qual já possuía uma extensa ficha criminal.De posse das características físicas e vestimentas da dupla de assaltantes, os policiais civis partiram em diligências e, menos de meia hora conseguiram localizar os dois em uma das ruas de Miracema, sendo que ambos ainda estava com um revólver calibre 22, e a faca utilizada no crime. De imediato, a dupla foi presa e conduzida até à Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foram autuados pela prática do crime de roubo qualificado com concurso de pessoas.Após a realização das providências legais cabíveis, os suspeitos foram encaminhados à Cadeia Pública de Miracema, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.