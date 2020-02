Programação de shows na Praça Joaquim Maracaípe

(Da Ascom Palmas)

O Carnaval de rua vai agitar o distrito de Taquaruçu do dia 22 a 25 de fevereiro de 2020. A festa acontece em dois lugares diferentes, começando com matinê no Canto das Artes, com o Canto Carnaval, e na Praça Joaquim Maracaípe, com atrações regionais, marchinhas carnavalescas, o capoiboicongo, bonecos gigantes, blocos de foliões, fantasias, artesanato, e principalmente com a população local.O Carnaval terá uma programação diurna e noturna, com matinês e bailes durante os quatro dias de folia oferecendo opções diferenciadas e de resgate da tradição da cultura popular brasileira, com músicas, fantasias, alegorias e cortejo percorrendo as praças e ruas do distrito turístico de Taquaruçu.Na programação terá encontro de blocos, como Batucanto, Socapino e Chamabari da Madrugada, concurso de fantasias infantil e adulto e várias apresentações. Na Praça Joaquim Maracaípe, a festa começará todos os dias a partir das 17 horas. No Canto Carnaval, haverá matinê todos os dias, com pintura facial, começando às 14 horas, e cortejo pelas ruas depois das 17 horas. Dentre os artistas que irão se apresentar nos dias de folia há nomes como Tambores do Tocantins, Marcelo Bahia, Dorivã, Banda Impacto Latino, Eletra e DJ JP, entre outros.A programação de Taquaruçu está sendo organizada pelas instituições que compõem a Governança Turística de Taquaruçu e Coletivos de Eventos de Taquaruçu, organizações criadas para promover atividades com sustentabilidade econômica, social e ambiental, com o apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal da Infância e Juventude de Palmas (FIJP), além de vários parceiros, incluindo o vereador Major Negreiros que garantiu emendas para viabilizar os eventos.O presidente da Fundação Infância e Juventude, João Pedro Claret, salienta que a festa voltada para a família terá um suporte de segurança da Guarda Metropolitana, Polícia Militar e Bombeiros, simultaneamente. “Teremos uma festa para a comunidade, de forma segura, privilegiando as bandas regionais e resgatando a cultura local, com marchinhas e bloquinhos”, disse, ressaltando que ao mesmo tempo a FIJP promoverá uma campanha de prevenção e conscientização contra o uso de drogas e assédio sexual nas semanas que antecedem a festa.Além da programação de Taquaruçu, a folia acontece na Praia da Graciosa com o apoio da Fundação Cultural de Palmas (FCP) e o Capital da Fé na Vila Olímpica, realizado pela Agência de Turismo da Capital (Agtur).18h - DJ JP20h - Dorivã21h - Banda Impacto Latino23h - Eletra17h - DJ JP18h30 - Chegada do cortejo – encontro dos blocos19h - Marcelo Linares e Thiago Play20h30 - Tambores do Tocantins23h - Paulinho Braga17h - DJ JP18h30 - Chegada do cortejo – encontro dos blocos19h - Magoo20h30 - Maluza e Thiago Play23h - Paulinho Braga17h - DJ JP18h - Concurso de fantasias classificação infantil, com premiação19h - Banda Jardineira20h - Concurso de fantasias classificação adulto, com premiação21h - Tambores do Tocantins23h - Stéfane Lorena17h - DJ JP19h - Viola de Buriti20h - Paraíba da Sanfona22h - Marcelo Bahia