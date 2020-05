Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senadores participam de sessão remota nesta quarta-feira (6)

Relatoria

Divisão dos recursos

O Senado aprovou nesta quarta-feira (6), em sessão remota, por 80 votos a zero, o projeto que prevê ajuda financeira da União a estados e municípios para tentar reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus.Como o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro.Segundo o texto, a União vai transferir diretamente a estados e municípios R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais.R$ 50 bilhões: compensação pela queda de arrecadação (R$ 30 bilhões para estados e DF; R$ 20 bilhões para municípios);R$ 10 bilhões: ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para estados e DF; R$ 3 bilhões para municípios).>> Saiba ao final desta reportagem quanto cada estado receberá, conforme o projeto.O projeto ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras e que venceriam este ano. Este ponto pode gerar um impacto de R$ 60 bilhões à União.O relator da proposta foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A escolha dele foi um movimento incomum, já que os presidentes da Câmara e do Senado não costumam assumir relatorias de projetos.Alcolumbre negociou um texto que representasse uma espécie de "meio-termo" entre a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e o texto defendido pelo governo federal.A contrapartida encontrada foi a proibição de aumento de salários de servidores municipais, estaduais e federais até dezembro de 2021. Esta regra não permite a criação de bônus como os de desempenho, por exemplo. O texto veda qualquer iniciativa que gere aumento de despesas, desde criação de cargos e funções à realização de concursos.Durante a primeira votação do projeto no Senado, parlamentares excluíram da regra de congelamento de remunerações os servidores civis e militares que atuam diretamente no combate à pandemia de Covid-19. Ficaram de fora da proibição, portanto, funcionários públicos das áreas da saúde, da segurança e os das Forças Armadas desde que trabalhem na contenção do coronavírus.Esta medida, de acordo com a equipe econômica, se virasse lei, geraria economia de R$ 93 bilhões. A Câmara, porém, em votação nesta terça-feira (5), incluiu mais categorias, o que reduziu a economia para R$ 43 bilhões.Alcolumbre apresentou nesta quarta novo relatório, em que acata parcialmente as sugestões dos deputados. O parecer libera o reajuste de salário para servidores da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), guardas municipais, trabalhadores da educação pública como os professores, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, funerários e de assistência social.Mesmo com a incorporação dessas categorias, só poderão receber aumento os servidores que estejam na linha de frente do combate à pandemia.De acordo com o parecer, apenas os seguintes servidores, desde que atuem diretamente no combate à pandemia, poderão sofrer reajuste de salário:funcionários públicos da área da saúde;funcionários públicos da área de segurança;militares das Forças Armadas;servidores da Polícia Federal (PF);servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF);guardas municipais;trabalhadores da educação pública como os professores;agentes socioeducativos;profissionais de limpeza urbana e de serviços funerários;profissionais de assistência social.A proposta suspende os prazos de validade de todos os concursos públicos homologados até o dia 20 de março. Os prazos voltam a correr após o término do período de calamidade pública. "A suspensão abrange todos os concursos públicos federais, estaduais e municipais, bem como os da administração direta ou indireta, já homologados", esclarece o texto.Saiba abaixo o que o projeto prevê sobre a divisão dos recursos:R$ 7 bilhões para estados usarem em ações de saúde:pagamento dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas);40% dos recursos serão distribuídos conforme a taxa de incidência da doença;60% dos recursos serão distribuídos conforme a população.R$ 3 bilhões para municípios usarem em ações de saúde:pagamento de profissionais do SUS e do Suas;R$ 20 bilhões para os municípiosR$ 30 bilhões para estados, divididos da seguinte maneira (por ordem alfabética):Acre: R$ 198 milhõesAlagoas: R$ 412 milhõesAmapá: R$ 161 milhõesAmazonas: R$ 626 milhõesBahia: R$ 1,6 bilhãoCeará: R$ 918 milhõesDistrito Federal: R$ 467 milhõesEspírito Santo: R$ 712 milhõesGoiás: R$ 1,1 bilhãoMaranhão: R$ 732 milhõesMato Grosso: R$ 1,3 bilhãoMato Grosso do Sul: R$ 622 milhõesMinas Gerais: R$ 2,9 bilhõesPará: R$ 1 bilhãoParaíba: R$ 448 milhõesParaná: R$ 1,7 bilhãoPernambuco: R$ 1 bilhãoPiauí: R$ 401 milhõesRio Grande do Norte: R$ 442 milhõesRio Grande do Sul: R$ 1,9 bilhãoRio de Janeiro: R$ 2 bilhõesRondônia: R$ 335 milhõesRoraima: R$ 147 milhõesSanta Catarina: R$ 1,1 bilhãoSão Paulo: R$ 6,6 bilhõesSergipe: R$ 314 milhões