Fábio Cordeiro/Revista Quem Flávio MigliaccioFlávio Migliaccio

O ator paulista Flávio Migliaccio, 85 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje no sítio que mantinha desde a década de 1970 na Serra do Sambê, em Rio Bonito. O ator ficou muito conhecido com o seriado infantil "Shazan, xerife & cia", ao lado de Paulo José. Migliaccio deixou uma carta para os familiares.

| reprodução

O corpo de Flávio foi encontrado pelo caseiro, Nelson Soares da Silva, no quarto do ator, agora pela manhã. O boletim de ocorrência foi feito pela quarta companhia do 35º BPM. Agora, a perícia de Araruama vai ao local para liberar o corpo.A última participação do ator na TV foi em 2019 na novela "Órfãos da terra", no papel de Mamede Aud. Ele também participou do filme "Hebe", sobre a apresentadora Hebe Camargo, ao lado de Andrea Beltrão. Flávio avisou para a afilhada, Morgana, que iria para Rio Bonito na semana passada. Migliaccio era muito querido no município e participava ativamente da vida cultural e política da cidade.Flávio tinha 17 irmãos. Entre eles, a atriz Dirce Migliaccio (1933-2009), que ficou muito conhecida como a Judiceia Cajazeira, de "O Bem-Amado", e como a Emília, de "Sítio do Pica-Pau Amarelo". O ator começou a carreira no teatro Arena.Vá com Deus, Flávio!