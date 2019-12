Foto Marco Aurélio Jacob Presidente Jairo Mariano em entrevista à imprensa durante solenidade

Presidente da ATM e prefeitos participam da solenidade de assinatura do protocolo entre Estado e Caixa e sentem falta de detalhes operacionais de execução das obras nos Municípios

Poucos detalhes

Comitê

O programa

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, ao lado de centena de prefeitos do Tocantins participaram do lançamento do Programa Governo Municipalista, que investirá mais de R$ 759 milhões em obras de infraestrutura nos 139 municípios. O evento contou com a presença dos presidentes da República, Jair Bolsonaro; do Senado Federal, Davi Alcolumbre; e da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Duarte Guimarães, além da bancada Federal do Tocantins, deputados estaduais e demais líderes políticos.Mesmo sem direito a fala na solenidade, o presidente da ATM manifestou sua opinião a imprensa sobre o evento e o programa que será executado nos municípios tocantinenses. “Trazemos o agradecimento ao Governo do Estado pelos benefícios que serão implementados nos Municípios, mas pedimos mais celeridade na ação que tem o aguardo de três anos por parte dos prefeitos e comunidades locais. Sentimos falta de espaço para a fala dos Municípios e seus representantes no evento”, disse Mariano. O cerimonial da solenidade ficou a cardo da Presidência da República.Com a assinatura de instrumento jurídico para operação de crédito de financiamento com a Caixa, o Governo do Estado pouco detalhou como será a execução das obras. “Sentimos falta de mais detalhes operacionais, do cronograma de execução, que provavelmente será apenas executado em 2020, e quais os Municípios que serão priorizados e os respectivos critérios”, frisou Jairo Mariano, ao revelar que os prefeitos manifestaram certa frustação em não receber os detalhes. “Era o que mais aguardávamos nessa solenidade onde e quando inicialmente os trabalhos chegarão”, disse o presidente da ATM.Diante da falta de detalhes da execução das obras nos 139 Municípios, a Associação Tocantinense de Municípios instalou o Comitê Municipalista de Acompanhamento de Obras para averiguar e acompanhar toda a execução do programa. O comitê é formado pelos prefeitos Marlen Ribeiro (São Félix do Tocantins), Nelsinho (Lagoa da Confusão), Luciano Pereira (Goianorte), Paulo Rocha (Conceição do TO) e Itamar Barrachini (Santa Maria do TO). A escolha dos prefeitos se deu em Assembleia Geral Ordinária da entidade municipalista, com a presença de aproximadamente 70 prefeitos.Segundo o Governo do Estado, o Programa Governo Municipalista vai investir na economia tocantinense mais de R$ 759 milhões. Os recursos são referentes à contratação de dois empréstimos com a Caixa, além de valores do Programa Pró-Transporte (infraestrutura urbana); parte do saldo para construção de unidades habitacionais; e parte do saldo para construção do Hospital Geral de Gurupi.Ainda segundo o Governo, o programa prevê obras de infraestrutura nos 139 municípios, além da construção do Hospital Geral de Gurupi; da pavimentação das rodovias ligando Gurupi ao Trevo da Praia (TO-365); da pavimentação da rodovia ligando Lagoa da Confusão à Barreira da Cruz (TO-225); da duplicação da rodovia ligando Araguaína a Novo Horizonte; da pavimentação da TO-243 ligando Araguaína ao povoado Mato Verde; da reforma do Ginásio Ercílio Bezerra, em Paraíso do Tocantins; e do Estádio Castanheirão, em Miracema; e ainda, a viabilização de obras como a construção de unidades habitacionais, e complementação de obras do programa Pró-Transporte.Os recursos também serão usados para a construção da nova ponte de Porto Nacional. A obra deve levar aproximadamente dois anos e quatro meses para ser concluída.