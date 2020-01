Aldemar Ribeiro No primeiro ano de gestão, o governador Mauro Carlesse fez os ajustes necessários para o equilíbrio fiscal do Estado

(Da SecomTO)

Com o pagamento da folha de dezembro nesta quinta-feira, 2, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz), provoca a economia tocantinense com a circulação de R$ 197.765.125,76.Somente com a folha de pagamento, são R$ 177.614.448,51. O dinheiro já está disponível nas contas dos servidores para quaisquer transações financeiras.Também já está disponível para saque o valor de R$ 20.150.677,25 referente ao 13° salário dos servidores que fizeram aniversário em dezembro.Com a liberação da folha de dezembro, o Governo fecha o calendário de pagamento dos servidores, referente ao exercício de 2019. No primeiro ano de gestão, o governador Mauro Carlesse fez os ajustes necessários para o equilíbrio fiscal do Estado, reenquadrou o Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, desde o mês de outubro passado, retornou o pagamento de todos os servidores para o primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.