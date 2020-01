Divulgação

(Da Ascom)

A Prefeitura de Tocantínia, por meio da Secretaria Municipal de educação (Semed), promoveu nos dias 16 e 17 de janeiro, a primeira Formação Continuada da Educação Infantil/2020, realizada nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil Tereza Hilário Ribeiro.Durante esses dois dias, professores que trabalham na Educação Infantil nas escolas das zonas urbana e rural, bem como, nas escolas indígenas participaram ativamente dessa formação, que teve como tema “Planejamento e avalição alinhado à BNCC (Base Nacional Comum Curricular), ministrada pela professora Priscila de Freitas Machado .O secretário de Educação de Tocantínia, André Goveia, explica que essa iniciativa teve por objetivo buscar inovar as práticas pedagógicas dos professores, trabalhando de acordo com a BNCC, elevando assim, a qualidade do ensino disponibilizado pela Rede Municipal de Educação de Tocantínia.“A formação do educador é o que fará com que o currículo se concretize na sala de aula”, disse o secretário, ressaltando que é preciso usar diferentes estratégias ao explorar a transposição do currículo para a prática para que a formação se reverbere na sala de aula.Credenciais da FormadoraPriscila de Freitas Machado é graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Pós graduada em Psicopedagogia Escolar (e em Educação Infantil. É Mestranda em Educação pela UFT. Participou da construção do Documento Curricular do Tocantins como Interlocutora Estadual de Etapa Curricular de Ensino. Atua como professora substituta e convidada do curso de Pedagogia da UFT campus Palmas. Foi classificada em 1° lugar no Prêmio Conectando Boas Práticas no Estado do Tocantins. É professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Palmas.