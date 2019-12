Foto: Divulgação

Paróquias da Diocese de Miracema e Arquidiocese de Palmas celebram Missa pela Paz Mundial



Unidas pela fé, famílias palmenses e miracemenses podem acompanhar as celebrações de missas de passagem de ano nas paróquias de abrangência da Diocese de Miracema e Arquidiocese de Palmas.

(Da Redação/MIRA Jornal)

As Paróquias da Arquidiocese de Palmas realizam programação de missas para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2020, datas marcadas pelas celebrações do Dia Mundial da Paz e solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. A programação inclui celebrações por toda a Capital, a partir da 19h30..Já as Paróquias da Diocese de Miracema do Tocantins cumprem também a programação nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro próximos, celebrando o Dia Mundial da Paz a partir da 19h na Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus (Pároco: Pe. Franker Gonçalves de Paula) e Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Pároco: Pe. Arlir Rodrigues Bezerra). As demais paróquias da Diocese de Miracema também realizam a programação nos mesmos dias e horários.