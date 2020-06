Crédito Foto -- Polícia Civil - Divulgação Homem é suspeito de assaltar um mercado em Miranorte

O crime

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira)

Policiais Civis da Delegacia Interestadual e Capturas (Polinter, de Palmas efetuaram no final da manhã desta quarta-feira, 10, na Capital, a prisão de um homem de 20 anos de idade, conhecido pelo apelido de “Snaider”. A prisão em desfavor do suspeito foi realizada mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida pelo juízo da Comarca de Miranorte e ocorreu em uma residência na Quadra 1.106 Sul, em Palmas.O homem preso é suspeito, juntamente, com um outro comparsa, de ter praticado um roubo à mão armada em um estabelecimento comercial da cidade de Miranorte no dia 1º de abril de 2020. Segundo a autoridade policial, logo após tomar conhecimento de que um foragido da Justiça estaria escondido em Palmas, os policiais civis da Polinter deram início às investigações e conseguiram localizar o paradeiro do indivíduo e cumpriram a ordem judicial.Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi conduzido até sede da Polinter e, em seguida, recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.O crime do qual Snaider é suspeito foi registrado em Boletim de Ocorrência. Conforme o relato, no dia primeiro de abril Snaider e um outro homem ocupavam uma motocicleta de cor vermelha e por volta das 9 horas chegaram a um mercado, localizado no bairro Morada Nova, em Miranorte e anunciaram o roubo. Armados com um revólver, eles renderam clientes e funcionários do local, e, sob ameaças, subtraíram três aparelhos celulares, bem como a quantia de R$ 1.472, 80, em dinheiro do comércio, além de uma lata cheia de moedas, fugindo em seguida.De imediato, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar que solicitou apoio da Polícia Civil e juntos, empreenderam diligências e conseguiram encurralar os dois suspeitos em um matagal, nas proximidades de um motel, já na cidade de Miracema do Tocantins. Após várias horas de buscas, os policiais conseguiram capturar um dos envolvidos no crime, sendo que mais tarde também foi possível recuperar a mochila que continha os produtos do crime, bem como o dinheiro. Snaider conseguiu fugir e acabou preso nesta quarta-feira, 10, pelos agentes da Polinter.