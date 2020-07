Foto: Divulgação

(Da Ascom Tocantínia)

Na manhã de sábado (04), prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino (SD), esteve na Praça Valperino Gomes de Oliveira, acompanhado do vice-prefeito, Nilo Monteiro, bem como, de Vereadores e secretários, para apresentar à população do município, a pá carregadeira e uma retroescavadeira, que recebeu do Governo do Tocantins, na sexta-feira, (03), cujas chaves foram entregues diretamente pelo Governador Mauro Carlesse.O prefeito Manoel Silvino agradeceu ao Governador Carlesse, ao Senador Eduardo Gomes e ao Deputado Federal Carlos Gaguin, pelo empenho na aquisição desse maquinário que vai auxiliar no serviço de manutenção das estradas vicinais, bem como, beneficiando os pequenos produtores da agricultura familiar e a comunidade indígena.Manoel Silvino ressaltou também que, em Tocantínia, há muito trabalho a ser feito, especialmente devido às peculiaridades do município. “Tocantínia é um município atípico, lá nós temos a comunidade indígena e os não indígenas. Temos 400 quilômetros de estradas vicinais, mais de 90 aldeias e sete assentamentos. Então é uma comunidade que precisa muito da assistência do município e do Governo do Estado. Eles vão receber essas máquinas para fazer cacimbas e manutenção das estradas para escoar suas produções. Estamos muito gratos ao governador Mauro Carlesse e à bancada do Tocantins. Tocantínia está mudando sua realidade, vai ter uma estrutura melhor para cuidar do nosso povo”, destacou o prefeito.