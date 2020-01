Foto: Leandro Pinheiro Curso de capacitação no Sine

(Da Secom TO/Lara Cavalcante)

Tem início na segunda-feira, 27, as inscrições para o curso gratuito “Técnicas em Vendas” promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).As aulas acontecem no Sistema Nacional de Empregos (Sine) do centro, e os interessados podem se inscrever até dia 3 de fevereiro.As aulas serão realizadas de 3 a 7 de fevereiro de 8h às 12h e serão disponibilizadas 30 vagas. Os interessados podem se dirigir à unidade central do Sine, localizada na Quadra 104 Sul, em frente ao Camelódromo de Palmas. As aulas também serão ministradas neste mesmo endereço.Os documentos necessários para a inscrição são; Carteira de Trabalho (CTPS), CPF, RG e comprovante de endereço.Sobre o cursoO curso Técnicas em Vendas disponibilizado no Sine aborda fatores conceituais como: a expectativa da empresa em relação aos vendedores, o novo papel do profissional de vendas, trabalho em equipe, o vendedor como negociador, entre outros. E também trás as ações de vendas, ensinando aos alunos como planejar e organizar sua atuação (mix de marketing), matemática financeira, estratégias e táticas de vendas, script, entre outros. A proposta do curso é encerrada com as ações de pós venda (fidelização, assistência técnica e troca de produto) e uma palestra.Sobre o SineO Sine Tocantins está ligado à Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e tem a missão de elaborar e implementar políticas públicas de emprego e combate ao desemprego e para tanto oferece atendimento, qualificação e orientação ao trabalhador, em especial ao desempregado, proporcionando também ao empregador uma mão de obra mais qualificada.