Fotos: Ademir dos Anjos Senadora Katia Abreu com prefeitos da regiao Amor Perfeito

A senadora Kátia Abreu, acompanhada da prefeita Cinthia Ribeiro e dezenas de prefeitos, secretários de saúde e representantes da sociedade de Oftalmologia do Tocantins, lançou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 16, o programa ‘Tocantins – Catarata Zero’ em Palmas, onde aproximadamente 2.000 pessoas serão operadas na primeira etapa do programa que segue até o início de 2020.Para a capital, a senadora destinou recursos na ordem de R$ 1,8 milhões, para atender pacientes de todos os 37 municípios que compõem a região de Palmas, nessa primeira etapa.“Quero agradecer a prefeita Cinthia pela sua agilidade e por ter incorporado este programa, devido a sua importância social”, declarou a senadora.Direcionando sua fala à senadora a prefeita Cinthia disse que “em Palmas todos os políticos são votados, governador, deputados federais, deputados estaduais e senadores, mas são poucos os que têm iniciativa como a sua, de ver e de fortalecer as políticas públicas dentro dos municípios. Atitudes como a da senhora é realmente louvável porque entende que o protagonismo acontece dentro das cidades”, pontuou.Novos recursos – UPA PediátricaAinda no evento de Palmas, a senadora Kátia Abreu assumiu o compromisso, junto à Prefeita Cinthia Ribeiro de alocar recursos na ordem de R$ 3 milhões para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPA pediátrica), com porte para atender todo o município de Palmas.Porto NacionalApós o evento de Palmas a senadora Kátia Abreu seguiu até a cidade de Porto Nacional (região amor perfeito) onde também lançou o programa “Tocantins - Catarata Zero”, conjuntamente com o prefeito Joaquim Maia.Nesta primeira etapa, 1.417 cirurgias foram disponibilizadas para a região.O prefeito Joaquim Maia destacou o cuidado e o zelo que a senadora fez questão de ressaltar em todas as cidades que foi possibilitar aos pacientes fazer as cirurgias o mais próximo possível de suas residências.“Queremos agradecer a nossa senadora e dizer que nós, os prefeitos, vamos estar juntos trabalhando com a senadora para termos condições de ofertar essa melhoria à nossa população”, ressaltou.Estiveram presentes ao evento de Porto Nacional os prefeitos de Fátima, Washington Vasconcelos; Monte do Carmo, Date Ribeiro; Ipueiras, Caio Augusto; Brejinho de Nazaré, Miyuki Hyashida; Pindorama, Silvogás e os vice-prefeitos de Oliveira de Fátima e de Santa Rosa do Tocantins.