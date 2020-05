Foto: Mylena Rodrigues/TV Anhanguera Secretário de saúde do Tocantins, Edgar Tolini

(Da TV Anhanguera)

O Secretário de Saúde do Tocantins, Edgar Tolini, afirmou que estabeleceu um protocolo de aplicação da cloroquina para pacientes de Covid-19. Nesta segunda-feira (11) o estado chegou a 747 confirmações de coronavírus e tem 42 pacientes hospitalizados.Segundo o secretário, os critérios para utilização são analisados caso a caso pelos profissionais médicos. "O protocolo está estabelecido e nós usamos a cloroquina sim, mas quem prescreve e tem autonomia total é o profissional que está no tratamento", disse.Cloroquina e hidroxicloroquina são remédios amplamente utilizados no combate a outras doenças como lúpus e artrite. Na semana passada, a Prefeitura de Araguaína, no norte do estado, anunciou que também implementaria o uso da medicação em pacientes com Covid-19."Alguns pacientes nós estamos usando cloroquina e estamos bastecidos de cloroquina, mas o critério é do profissional. Por exemplo, quem tem arritmia cardíaca não pode usar cloroquina, muitas vezes, precisa avaliar porque os efeitos colaterais são severos também", afirmou o secretário.Entre os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina para o uso estão a autorização expressa do paciente e a obrigatoriedade que que o profissional de saúde avise da ausência de evidências sólidas de que essas drogas tenham efeito confirmado na prevenção e tratamento dessa doença.Durante a entrevista o secretário Edgar Tolini voltou a prever que o estado deve alcançar 1,5 mil até o fim de maio. O pico da doença, segundo ele deve ocorrer em até 60 dias.