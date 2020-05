Foto: Getty Images J Juninho Paulista e Romário comemoram um dos gols da virada do Vasco sobre o Palmeiras na final da Mercosul de 2000

Fluminense 3 x 0 Peñarol pela Copa Rio de 1952 fica em segundo lugar na votação de enquete realizada pelo GloboEsporte.com, seguido por Flamengo 2 x 1 River Plate pela Libertadores 2019

1º lugar - Palmeiras 3 x 4 Vasco - Final da Mercosul de 2000 (35,82% dos votos)

2º lugar - Fluminense 3 x 0 Peñarol - Copa Rio de 1952 (24,14% dos votos)

3º lugar - Flamengo 2 x 1 River Plate - Final da Libertadores de 2019 (12,78% dos votos)

4º lugar Cruzeiro 6 x 2 Santos - Final da Taça Brasil de 1966 (5,78% dos votos)

5º lugar - Internacional 1 x 0 Barcelona - Final do Mundial de 2006 (4,29% dos votos)

6º lugar - Atlético-MG 2 x 0 Olímpia - Final da Libertadores de 2013 (4,12% dos votos)

7º lugar - Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - Final da Libertadores de 2012 (3,53% dos votos)

8º lugar - Guarani 3 x 3 São Paulo - Final do Campeonato Brasileiro de 1986 (2,44% dos votos)

9º lugar - Santos 5 x 2 Fluminense - Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995 (2,17% dos votos)

10º lugar - Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Final do Paulista de 1993 (1,98% dos votos)

11º lugar - Grêmio 2 x 1 Hamburgo - Final do Mundial de 1983 (1,65% dos votos)

12º lugar - Botafogo 5 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca de 1944 (1,30% dos votos)

A vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 4 a 3, que valeu o título da Mercosul de 2000, foi eleita o maior jogo da história entre os grandes clubes brasileiros, em enquete realizada pelo GloboEsporte.com. A votação contou com 12 partidas que haviam sido eleitas anteriormente como maiores jogos de cada um dos principais clubes do país.A virada do Cruz-Maltino sobre o Alviverde recebeu 35,82% dos 67.868 votos. Em segundo lugar ficou Fluminense 3 x 0 Peñarol, pela Copa Rio de 1952, com 24,14%. Flamengo 2 x 1 River Plate, pela Libertadores 2019, fechou o pódio, com 12,78%.Para chegar ao jogo vencedor, o GloboEsporte.com primeiro fez uma série de enquetes perguntando para os torcedores de Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vascos qual eram os maiores jogos da história de seus respectivos clube. Em seguida, as partidas vencedoras concorreram entre si em uma nova enquete.Valia título continental. Na decisão da Mercosul de 2000, o Vasco de Romário, Euller, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano saiu atrás no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 3 a 0. O título do Palmeiras parecia questão de tempo. Na segunda etapa, porém, Romário (três vezes) e Juninho Paulista marcaram os gols da épica virada vascaína em pleno estádio Palestra Itália.Fluminense e Peñarol se encaravam no Maracanã pela última rodada da fase de grupos da Copa Rio de 1952. O time uruguaio era base da seleção campeã mundial que, dois anos antes, havia calado o Brasil. O Tricolor não tomou conhecimento do adversário e venceu com gols de Marinho (2) e Orlando. A partida foi considerada como "a vingança do Maracanazo". Ao fim, o Flu sagrou-se campeão da competição considerada como o mundial da época pelo clube.O Flamengo voltava a uma final de Libertadores após 28 anos. O sonho de toda uma geração de rubro-negros estava prestes a acabar quando Gabigol, com dois gols, comandou uma improvável virada nos minutos finais sobre o River Plate.Em 1966, Cruzeiro vence o Santos por 6 a 2 no jogo ida da final da Taça BrasilInter vence o Barcelona por 1 a 0 com gol de Adriano GabiruAtlético-MG conquista a Taça Libertadores da América 2013Corinthians é o campeão da Libertadores 2012Em 1987, São Paulo vence o Guarani e conquista o Campeonato Brasileiro de 86Em 1995, Santos goleia o Fluminense por 5 a 2 e vai para a final do Campeonato BrasileiroPalmeiras vence Corinthians na final e conquista o Campeonato Paulista de 1993Em 1983, Grêmio vence Hamburgo por 2 a 1 pelo Mundial Interclubes