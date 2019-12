Foto: EBC

(Da EBC/ Cintia Moreira)

A partir do dia 1º de janeiro de 2020, o aplicativo ANP no posto vai estar disponível para baixar gratuitamente nas lojas Play Store e App Store. Por meio da ferramenta, vai ser possível monitorar e comparar o preço da gasolina, além de verificar a qualidade de combustíveis comercializados pelos postos.Vai funcionar da seguinte forma: com base na localização que o consumidor estiver, será possível acessar os postos mais próximos, e aí sim, o motorista poderá ver aos preços praticados por eles e às informações de qualidade disponíveis.Inicialmente, a atualização do aplicativo será semanal e, depois do dia 20 de janeiro, passará a ser diária. O primeiro estado que poderá ver estas informações será o Goiás; mas o intuito da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é que as demais unidades da federação possam gradativamente aderir ao aplicativo, que foi desenvolvido para atender a todo o Brasil.O principal objetivo da ferramenta é permitir que o consumidor tenha maior poder de escolha na hora de abastecer.