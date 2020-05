Foto: Divulgação Prefeito de Rio Sono, Itair Martins

Obras em Rio Sono

Nova sede da prefeitura

Bosque da cidade terá área de lazer

Centro de Eventos

Esporte

Zona Rural e os Povoados de Brejo Fundo e Mansinha

(Da Ascom/Núbia Fernandes)

Conhecida por suas águas cristalinas, banhada pelo Rio do Sono e Rio Perdida, a cidade de Rio Sono, distante 180 km de Palmas,está localizada na região Nordeste do estado do Tocantins. O município, que compõe o território do Parque Estadual do Jalapão, tem como seu maior cartão postal a praia Flor do Jalapão, que tornou-se ponto de encontro dos amigos, ex-moradores da cidade e de turistas que buscam aventurar-se na região.Diante da crise mundial ocasionada pelapandemia do coronavirus, e atendendo as recomendações de higiene da Organização Mundial de Saúde, a tradicional festa de aniversário da cidade, bem com a temporada de praia, que acontece no mês de julho, foram canceladas. Apesar de lamentar profundamente, a prefeitura entende que o momento requer cuidados extremos e esclarece que a decisão priorizou a saúde e o bem estar da população.“Omomento é difícil para todos, por isso, é preciso determinação para o enfrentamento deste vírus. Apesar de ainda não haver nenhum caso confirmado em nosso múnicípio, sabemos o quanto devemos cuidar do nosso povo. Acredito e tenho fé que, em breve, retornaremoscomnossas atividades normalmente”, destacou o prefeito Itair Martins.Itair Martinsassumiu a prefeitura há pouco mais de dois anos. Durante este período, o prefeito enfatiza sua incansável busca por recursos - federais e estaduais -para promover o desenvolvimento econômico e construir obras no município. Ele comemora o andamento das obras realizadas em sua gestão e diz que o maior legado que pode deixar para a população, nesta data de aniversário, é o resultado positivo e concreto do seu trabalho. Para ele “ninguém trabalha sozinho”, e acrescenta, destacando o esforço de sua equipe, “tenho ao meu lado profissionais competentes para elaboraçãode projetos e agilidade com processos”.O prefeito falou ainda sobre a inauguração da nova sede da Prefeitura, que aconteceria durante as comemorações do aniversário da cidade, mas que não foi possível devido aos impactos causados pela pandemia, a exemplo do recesso concedido aos funcionários e a dificuldade para a aquisição de material. Por causa disso, a inauguração está prevista para acontecer no mês de julho. A construção, que teve início no final do anode 2019, conta com uma parte de recurso próprio da município.A comunidade também poderá desfrutar de uma área de lazer, dentro do bosque – no centro da cidade - com iluminação noturna eficiente e capaz de resistir por anos.Assim, a mata fechada poderá ser contemplada de forma mais segura. Além disso, serão instalados quiosques e uma passarela será construída para que a população pratique esportes, como corrida, caminha e passeios com a família. A previsão de entrega da obra também está prevista para o mês de julho.O Centro de Eventos tambémé uma obra que conta com o apoio do Deputado Vicentinho Junior, através de emenda federal, via Ministério do Turismo, que futuramente contará com oficinas culturais, aulas de música, palestras e capacitações profissionais. “Sinto muito entusiasmo ao olhar para esta obra e vislumbrar um espaço propício para que nossos jovens se tornem mais criativos e se interessem cada vez mais pela arte”, pontuou o prefeito.Amante do futebol, Itair disse que o Campeonato Municipal de Futebol é um dos maiores eventos esportivos e muito esperado pela comunidade, mas que não foi possível acontecer no ano passado devido a precariedade do gramado. “Agora, já está prontinho e verdinho, porém sem data prevista para o campeonato acontecer, por causa da pandemia.Com recurso próprio, com economia feita pela administração, reformamos o campo e vamos dar manutenção diária ao nosso estádio”, ressaltou o prefeito.Um complexo esportivo, com uma quadra poliesportiva e um campo society estão em fase final e prestes a ser entregues no centro da cidade. “Obras que já são esperadashá muitos anos pela população, finalmente,estamos conseguindo entregar”. A construção conta com apoio de emenda federal do Deputado Vicentinho Junior, através do Ministério do Esporte.O jogador profissional, Jarlan Pinheiro, disse que está muito feliz pela oportunidade que terão os jogadores de Rio Sono, ”tanto a minha geração como outras gerações não tiveram essa oportunidade e o esporte vai ajudar a tirar muitos jovens do mundo das drogas”, enfatizou.Para Jarlan, a reforma do campo de futebol é de grande importância, “temos um campeonato municipal de alto nível, creio que vai aumentar muito a qualidade do jogo para os atletas e também a comodidade para quem assiste aos jogos. O esporte no Rio Sono só tem a melhorar com esses espaços. A visão do centro da cidade agora é outra, dá gosto ver a finalização do Complexo Esportivo na minha cidade”, finalizou Jarlan.O jogador, que já teve passagem pelo Goiás, Uberlândia, Aparecidense, Patrocinense, Boa Esporte, é referência e destaque do futebol de Rio Sono. Atualmente, Jarlan estava jogando no Aimore, participando do Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão. Devido a pandemia, o jogador está de férias com a família em Rio Sono e conversou com a redação sobre as mudanças positivas na cidade.Itair relatou da sua grande dificuldade. Rio Sono é um dos maiores municípios em território do Tocantins. Além disso,há dois povoados: Brejo Fundo eMansinha, que necessitam de atenção especial. “Tenho trabalhado firme para o melhoramento socioeconômico da Zona Rural. Rio Sono é um munícipio forte e com um grande potencial agrícola, creio que será um grande destaque entre os municípios do Tocantins. Recentemente, finalizamos a melhoria da estrada do povoado de Brejo Fundo, que liga à BR 0-10, melhorando assim o acesso a nossa capital”, pontuou MartinsO prefeito encerrou nosso bate papo com uma mensagem de esperança e aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da população. “Cuido dessa cidade como quem cuida de um filho. Realizar e concretizar aquilo que planejamos me deixa muito feliz. Depois que toda essa situação complicada passar, retornaremos nossas atividades e continuaremos com o nosso progresso. Quero agradecer a minha equipe e a todos os moradores de Rio Sono pelo apoio e parceria”, finalizou Itair Martins.