Foto: Divulgação

(Da Ascom AASJN/Íris Silva)

E, é a voz, esse instrumento de trabalho tão importante, que aliada a outras formas de comunicação é usada por a maioria dos profissionais da Associação Ação Social Jesus de Nazaré – AASJN para levarem informações aos alunos que estão em casa, estudando de forma remota, neste período de pandemia.O instrutor de música, Daniel Neves, no primeiro bimestre ministrou aulas presenciais para cerca de 300 alunos nos projetos culturais da AASJN, e neste período que não pode ter contato presencial, usa muito a voz, por meio de telefone, Internet e redes sociais para tirar dúvidas dos alunos, relacionadas às atividades musicais enviadas por os meios citados.Daniel destaca, que mesmo existindo variados meios de comunicação, o uso da voz é indispensável. "A voz é uma das principais ferramentas de trabalho, e com ela todos os dias nós nos comunicamos, portanto, é primordial mantê-la sempre saudável". Ressalta Daniel.E foi neste sentido, que a ex-aluna de percussão, teatro e violão na AASJN, Ana Luisa Freire, Graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade de Brasília, lembrou a proposta do dia."Que é de conscientização da ação preventiva do uso da voz, mostrando a importância e promoção da saúde vocal, evitando assim intercorrências por meio de alguma patologia. Devemos ter uma vida saudável para manter uma voz saudável. No caso de problemas vocais, procurem especialistas, pois sua voz é sua identidade. Seja amiga da sua voz". Destaca Ana Luisa.