Ex-Procurador da Prefeitura de Miracema do Tocantins, na gestão do falecido prefeito Moisés Costa, advogado Flavio Suarte Passos, comemora ‘sentimento de justiça e de dever cumprido’, com arquivamento da denuncia anônima formulada em abril de 2019, contra ele e sua esposa Lucineide Fernandes.A notificação do MPE fazia referencia a uma denúncia anônima, que acusava o então Procurador a, supostamente, ter usado o cargo para mudar a função da esposa, aumentando-lhe a remuneração.De acordo com o advogado “o MPE (Ministério Público Estadual), diante dos esclarecimentos prestados e das provas documentais apresentadas, decidiu pelo arquivamento da denúncia anônima formulada contra minha pessoa e contra a minha esposa”.Segundo o advogado, “O reconhecimento da ausência de irregularidade praticada por minha pessoa ou por minha esposa não me surpreende, haja vista que, atendendo aos ensinamentos do meu falecido Pai Salvador, sempre procurei agir dentro da legalidade, do respeito e da responsabilidade, e assim seguiremos, jamais me curvando à corrupção”, disse Suarte, que numa rede social, agradeceu a solidariedade dos miracemenses. “Grato a todos que sempre acreditaram em nós e em nosso trabalho”.Antes mesmo de apresentar sua defesa, ainda em abril do ano passado, Flavio Suarte, em respeito à comunidade miracemense, postou numa rede social uma nota esclarecedora sobre o fato que gerou a especulação de um anônimo mal feitor.“Neide (sua esposa) é concursada do Município de Miracema há aproximadamente 18 anos, antes de nos conhecermos, e desde sempre o seu cargo sempre foi e é de Fiscal Municipal.Durante todos esses anos Neide sempre prestou seus serviços sem se envolver com política, e prova disso é que, apesar da minha participação incisiva, ela nunca sofreu qualquer tipo de retaliação de nenhum Prefeito (a), adversário ou não.Quando ela se submeteu ao concurso em 2001/2002, o cargo de Fiscal Municipal tinha o mesmo salário base do cargo de Fiscal de Arrecadação, e essa equiparação sempre existiu em relação ao salário base. Em 2004 o Fiscal de Arrecadação passou a receber uma gratificação de produtividade, enquanto o Fiscal Municipal não recebe e nunca recebeu.Quando da implantação do PCCR do quadro geral, em meados de 2016, cujo efeito financeiro seria a partir de março de 2017, algumas distorções foram verificadas em diversos cargos, a exemplo do Fiscal Municipal e do Técnico em Contabilidade. Aliás, o técnico em contabilidade, antes tinha um salário base maior que o Fiscal de Arrecadação. Após o PCCR, estes cargos passaram a ter o salário base inferior, violando o princípio constitucional da isonomia.Diversas outras distorções foram verificadas, como outros cargos, alguns que não foram sequer incluídos no PCCR, ficando de fora do plano de cargos e salários. Exemplo disso foram os profissionais da saúde, que não haviam sido contemplados.Diante disso, coordenados pela Secretaria de Administração, por determinação do Prefeito Moisés, foram iniciados estudos para identificar e corrigir as distorções e cada uma foi objeto de Projeto de Lei de autoria do então Prefeito Moisés, encaminhados à Câmara Municipal que aprovou todos, que após aprovação da Câmara foram transformados em Lei.Entre as distorções estavam os cargos de Fiscal Municipal e Técnico em Contabilidade, que foram corrigidos, equiparando o salário base, como era antes do PCCR.Porém, o salário de Neide não é igual ao dos Fiscais de Arrecadação, pois estes recebem em média salários superiores a R$ 5.000,00, ao passo em que o salário de Neide não chega a R$ 2.000,00. Sugiro a quem interessar, fazer a pesquisa no Portal da Transparência e verá o quando o salário percebido por Neide é inferior aos Fiscais de Arrecadação.As distorções corrigidas não foram apenas em relação à Neide, minha esposa, mas a diversos outros cargos, alcançando todos os servidores da saúde que haviam sido excluídos do PCCR, entre outros, já que o PCCR havia sido implantado a toque de caixa na gestão anterior, para atender a interesses políticos”.Suarte lembra que “Ao longo de 20 anos de militância política, já exerci o cargo Procurador do Município de Miracema duas vezes, e uma vez como Procurador em Lizarda. Já fui Secretário interino de Administração, Secretário de Meio Ambiente de Miracema, Chefe de Departamento e Assessor Especial e Assessor Jurídico da Comissão de Licitações da Prefeitura de Palmas durante seis meses”, sempre cumprindo com o seu dever de confiança e honradez, herdados de seu pai, falecido recentemente, Salvado Passos.Procedimento Eletrônico Extrajudicial Ministério Público do Estado do Tocantins920109 - DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - Processo: 2020.00022291 – RELATÓRIOTrata-se de Notícia de Fato, autuada em 07/04/2020, pela 2ª Promotoria de Justiça de Miracema do Tocantins,sob o nº 2020.0002229, tendo por base denúncia anônima na qual relata que que o advogado e ex-procuradordo Município de Miracema do Tocantins – TO, Flávio Suarte , teria beneficiado sua esposa LucineideFernandes no período em que exerceu a atribuição de procurador do referido Município.Iniciada as investigações preliminares, oficiou-se o Gestor Público Municipal para apresentar informaçõesacerca do caso ora retratado, bem como eventuais medidas para solucionar a questão. E notificou-se e o exprocuradordo município, Flávio Suarte e a Sra. Lucineide Fernandes para que apresente manifestação/defesaacerca dos fatos investigados.Em resposta, o ex-procurador do município Flávio Suarte representa a Sra. Lucineide Fernandes informandoque ela é concursada do Município de Miracema do Tocantins –TO aproximadamente 18 anos onde exerce ocargo de fiscal municipal lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimentoconforme o Decreto 522 de 8 de julho de 2002 (evento 13). Apresenta diversos documentos comprobatórioscomo: Termo de Posse e Compromisso, Relatório detalhado da folha de pagamento, Lei nº 007/2001 queconcede reajuste salarial aos servidores que ocupam o cargo de agente de fiscalização municipal, Leinº15/2001 que institui o Plano de Cargo, Carreira e Salário do Poder Executivo do Município, Lei nº 471/206que dispõe sobre o Plano de Fiscal Sanitário e outros cargos, Lei 489/2017 que dispõe sobre a revisão geralanual de vencimento dos cargos de Fiscal Sanitário e Técnico em Enfermagem, Lei nº 546/2018 que dispõesobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais de Saúde do Município de Miracema doTocantins- TO.Em síntese, é o relatório.2 – MANIFESTAÇÃOCom efeito, o art. 5º, III, da Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO, preceitua que:Art. 5º A notícia de fato será arquivada quando:I – o Ministério Público não tiver legitimidade para apreciar o fato narrado;II – o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo MinistérioPúblico;Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: e03ce35f - 03a2b606 - a8a95ed0 - 88aaae56III – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrarsolucionado;IV – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudênciaconsolidada ou orientação do Conselho Superior do Ministério Público;V – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e onoticiante não atender à intimação para complementá-la;VI – for incompreensível. (grifo nosso)No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, com redação alterada pela Resolução no189, de 18 de junho de 2018, preconiza que:Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudênciaconsolidada ou orientação do Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e onoticiante não atender à intimação para complementá-la. (grifo nosso)Destarte, no caso em epígrafe, observa-se que a demanda foi solucionada, uma vez que não houve umaexacerbação da remuneração da servidora Sra. Lucineide Fernandes e que diante da documentação da defesaapresentada não se nota irregularidades praticadas pelo então procurador do município a época, Flávio Suartee também pela servidora Lucineide Fernandes.3 – CONCLUSÃOAnte o exposto, com fundamento no art. 5º, III, da Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO, c/c o art. 4º, I, daResolução nº 174/2017 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO autuada sob o nº2020.0002229, pelos motivos e fundamentos acima delineados.Deixo de proceder à remessa dos presentes autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, tendoem vista que o caso em destaque não se amolda às exigências da Súmula nº 003/2013 do CSMP/TO, vez quenão foram realizadas diligências investigatórias.Determino que seja promovida a cientificação do noticiante da presente decisão de arquivamento,preferencialmente por meio do diário eletrônico, tendo em vista tratar-se de representação apócrifa, deixandoconsignado que, acaso tenha interesse, poderá recorrer, no prazo de 10 dias, nos termos do § 1º, do art. 5º, daResolução nº 05/2018 do CSMP/TO.Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: e03ce35f - 03a2b606 - a8a95ed0 - 88aaae56Decorrido o prazo sem manifestação, a presente Notícia de Fato deverá ser arquivada eletronicamente nosistema E-EXT, ficando registrada em ordem cronológica, deixando a documentação à disposição dos órgãoscorrecionais, conforme preconiza o art. 6º, da Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO.Havendo recurso devidamente protocolizado, venham-me conclusos os autos, para os fins do § 3º, do art. 5º,da Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO.À Secretaria para o cumprimento das medidas aqui determinadas.Cumpra-se.MIRACEMA DO TOCANTINS, 01 de junho de 2020Documento assinado por meio eletrônicoSTERLANE DE CASTRO FERREIRA02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRACEMA DO TOCANTINS