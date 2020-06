Crédito - Foto - Polícia Civil - 50ª Delegacia de Pedro Afonso Drogas seriam vendidas a usuários em Pedro Afonso

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira)

Encontram-se recolhidos na Casa de Prisão Provisória de Guaraí, no centro-norte do estado, dois homens de 18 e 39 anos de idade. Eles são suspeitos pela prática do crime de tráfico de drogas e foram presos por policiais civis da 49ª e 50ª Delegacias de Polícia Civil de Pedro Afonso, com apoio de militares do Exército Brasileiro, naquela cidade, na tarde desta quinta-feira, 4.Conforme o delegado Bernardo José da Rocha Pinto, os dois indivíduos estavam em uma motocicleta e foram abordados quando se aproximavam da barreira sanitária instalada na entrada da cidade para fiscalizar o cumprimento dos decretos emitidos pelo poder público no sentido de conter o avanço da Covid-19.Ainda segundo a autoridade policial, ao perceber a presença de policiais na barreira, os dois investigados tentaram se desvencilhar da droga que transportavam e a jogaram em um matagal nas imediações da estrada. No entanto, os policiais perceberam a tentativa dos indivíduos de se desfazerem do produto e procederam à abordagem, sendo localizados dois tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 2kg da substância entorpecente, a qual estava sendo trazida de Guaraí e seria distribuída em Pedro Afonso.Na barreira, além de agentes de saúde, havia militares do exército (Batalhão do Tiro de Guerra de Pedro Afonso), sendo que a Polícia Civil também dava apoio à ação. Desse modo, os delegados Bernardo Pinto e Wlademir Oliveira compareceram ao local e conduziram os autores para a Delegacia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.