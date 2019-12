Foto: Agência Brasil

Até lá, os processos vão ser recebidos apenas por meio eletrônico; somente casos urgentes vão ser examinados em regime de plantão

(Da Agência Brasil)

Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal (STF) vão ficar suspensos até o dia 31 de janeiro de 2020. Durante esse período, os processos vão ser recebidos somente por meio eletrônico. Já os casos urgentes vão ser analisados em regime de plantão pela Presidência.Neste caso, do dia 07 ao dia 31 de janeiro, o atendimento ao público vai ser das 13 horas às 18 horas. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não vai ter plantão no STF.