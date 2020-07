Toque de recolher de segunda a sexta-feira será das 22h às 5h da manhã; já nos finais de semana será das 18h de sexta, às 5h da manhã da segunda-feira.



De acordo com Decreto nº 178, publicado no Diário Oficial do Município, na tarde desta quinta-feira, 16, três novas medidas passam a valer já a partir desta sexta-feira (17), nos próximos 15 dias.

(Da Redação MIRA/Com ihformações da Ascom Prefeitura)

Conforme apurou oo Tocantins integra o grupo de estados que sofre aumento de casos e morte devido a Covid-19. O Estado tem hoje 16.672 casos e 278 óbitos. A capital Palmas, distante apenas 78 km de Miracema do Tocantins, primeira capital do Estado, contabiliza 3.270 casos e 28 mortes.Em conseqüência da deficiência na informação e flexibilidade inconveniente, segundo algumas lideranças comunitárias, a primeira capital do Estado, nos últimos dias, vem contabilizando um número preocupante de casos confirmados (71) e já conta com um óbito. Também os municípios adjacentes a Miracema do Tocantins, como Tocantínia (118 casos e um óbito) e Miranorte (32 casos e 3 mortes), aumentam a preocupação dos miracemenses, devido à integração comercial e social existente entre estes municípios.1 - Toque de recolher das 22h às 05h, com a ressalva do funcionamento dos serviços essenciais, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, caso haja necessidade.2 - Interdição de todas as praias, balneários e pousadas as margens do lago da UHE Lajeado e Rio Tocantins, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, caso haja necessidade.3 - Toque de recolher a partir das 18h da sexta-feira até as 5h da manhã da segunda-feira, com exceção das atividades essenciais. Além do toque de recolher que ficará vigente pelos próximos 15 dias, neste, há maior rigor aos finais de semana, podendo ficar aberto somente os serviços essenciais, como farmácias, supermercados, postos de gasolina, depósitos de gás, borracharia, etc, estes respeitando as medidas de prevenção.Segundo a assessoria, o prefeito ressalta “que as novas medidas, são complementares aos decretos anteriores e ainda vigentes, como por exemplo, o uso obrigatório de máscara, proibição de aglomerações em espaços públicos e privados, uso dos campos e das quadras poliesportivas, produção de entulhos, bem como a disponibilização de álcool 70%, dentre outras determinações”.A prefeitura informa ainda que “os demais estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados durante todo o final de semana, podendo reabrir na segunda feira, seguindo devidamente as medidas de prevenção”, e estabelece três itens de atuação:A) Vendas de alimentos prontos, marmitas, lanches, pizzas, sorvetes, açaís e similares poderão ocorrer, apenas por meio delivery (entrega), até as 22h, não podendo o consumidor retirar ou consumir no local.B) Vendas de bebidas alcoólicas, seja qual for o estabelecimento, só poderão ocorrer por meio de delivery (entrega), das 5h da segunda-feira até as 18h da tarde de sexta-feira, não podendo o consumidor retirar ou consumir no local.04 - O atendimento ao público nos órgãos da prefeitura municipal está suspenso, com exceção dos serviços essenciais.Segundo uma fonte, o HRM (Hospital Regional de Miracema), que é referência na região e responsável também pelos atendimentos oriundos dos municípios de Miranorte, Rio dos Bois, Tocantínia, Lajeado, Rio Sono e Bom Jesus do Tocantins, está atuando de forma sobremaneira, inclusive com atendimentos sobrecarregados dos médicos e demais profissionais de saúde.