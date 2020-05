Ilustração

(Do G1TO)

Dois policiais militares morreram após um capotamento na região central do estado, na manhã desta quarta-feira (6). As informações são de que a viatura da Polícia Militar em que eles estavam capotou em uma curva da TO-255, entre Porto Nacional e Monte do Carmo.Os dois PMs foram identificados como os sargentos Osmanilton de Castro Brito, de 46 anos, e José Benício Pereira da Silva, de 48 anos. Os dois morreram no local do acidente.Os militares entraram na polícia em 1993 e trabalhavam na área operacional do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Porto Nacional, desde então. O sargento Benício deixou esposa e dois filhos. Já o sargento Osmanilton deixa companheira e dois filhos também.A Polícia Militar informou que todos os procedimentos necessários estão sendo realizados bem como todo apoio assistencial às famílias.