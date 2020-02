Legislativo da primeira capital realiza primeiras sessões de fevereiro tendo como prioridade a cautela, devido ao processo eleitoral já discutido em toda acidade e zona rural do município.



De acordo com o presidente Edilson Tavares/MBD, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realiza três sessões ordinárias nas noites desta segunda, 17, e ainda duas na terça-feira, 18, quando deverão ser discutidas as proposituras colocadas como pauta do dia pela Mesa Diretora e o já costumeiro embate entre as bancadas se situação e oposição compostas por cinco e seis vereadores, respectivamente.

O Legislativo da primeira capital do Tocantins é composto por onze vereadores sendo seis deles em primeiro mandato. Mesmo assim, a Casa de Leis vem se destacando como uma das Legislaturas mais atuante e realizadora dos últimos vinte anos, inclusive trazendo a comunidade para assistir as sessões, trazendo o público para acompanhar os trabalhos dos vereadores.COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIAEleitos em 2016, os vereadores miracemense estão assim distribuidos nas legendas que foram empossados em1º de janeiro de 2017. São eles:PSL (Maria Bala), PRB (Pedro da Farmácia), PRP (Cirilo Douglas) PSB (Irmão Didan), PV (Adilson do Correntinho); e PT (Branquinho do Araras) , cada partido com um parlamentar na Casa. Já o partido que na época elegeu o então prefeito Moisés Costa, o MDB tem dois (Edilson Tavares - Natan Fontes). A legenda da candidata a reeleição, derrotada em 2016, Magda Borba, o PSD tem três edis.(Nasci da Ótica - Núbio Gomes - Dr.Ricardo Rocha).,A partir da chamada 'Janela para troca de legenda' - no próximo mês de março - quando possibilita a mudança de partido para àqueles detentores de mandato que voluntariamente queiram mudar, dois vereadores eleitos pelo PSD (Núbio Gomes e Dr. Ricardo Rocha), já estão comprometidos em migrar para o MDB, conforme divulgado exautiva e promocionalmente, e confirmado pelo presidente do MDB/Miracema, empresário José Luiz Costa..