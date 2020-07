Foto: Divulgação

Estado e municípios têm até dia 19 de julho para informarem a atuação no combate à pandemia

Orientações

(Da Ascom TCE TO)

Foi prorrogado para o dia 19 deste mês de julho, o envio das respostas ao Questionário Covid-19, que faz parte do Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos (Sinaque), direcionado a todos os gestores públicos, municipais e estaduais, disponível no site do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO).As informações obtidas com o Sinaque irão compor um banco nacional de dados sobre todas as ações públicas voltadas ao combate à pandemia. O questionário foi elaborado pelo Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas (CNPTC) em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), com adesão do TCE/TO.Todos os prefeitos tocantinenses e a gestão estadual precisam ficar atentos para preencher e enviar suas respostas até o dia 19/07, às 23h59, quando o sistema será encerrado. O procedimento é cem por cento digital. O CNPTC entendeu que o prazo deveria ser prorrogado por mais duas semanas, dadas às dificuldades técnicas operacionais decorrentes do isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus.O banco de dados com as informações sobre a atuação dos gestores, será disponibilizado aos Tribunais de Contas que aderiram à ação, por meio do site do Sinaque e do CNPTC.As orientações e informações necessárias para o preenchimento do questionário, com o login para acesso ao sistema foram enviadas por e-mail a cada um dos gestores, pelo TCE/TO. O Tribunal disponibilizou também uma linha para tratar sobre o assunto, ­­ o número é (63) 99943-9171.O Sinaque será disponibilizado em duas etapas e somente será considerado completamente respondido se ambas estiverem preenchidas. O jurisdicionado poderá responder o questionário quantas vezes forem necessárias para eventual correção de dados, sendo que após o término do prazo, às 23h59 do dia 19/07, será considerada somente a sua última postagem.